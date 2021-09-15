نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. حالة لا يجوز فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسبب حفرة

منذ 4 ساعات
1817
1
بالفيديو .. حالة لا يجوز فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسبب حفرة

الشرقية (صدى):
أوضحت بلدية محافظة القطيف الحالة التي لا يتم فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء حفرة.

وذكر "مساعد القحطاني" أنه في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه في حال كان الضرر ناتج لعدم اتخاذ المقاول إجراءات السلامة المطلوبة في الموقع فأن المقاول يُلزم حينها بدفع التعويضات بحسب طبيعة الأضرار التي لحقت بالسيارة.

وأكد أن العقوبات التي تطال المقاول في هذا الشأن ليس فقط إلزامه بدفع التعويضات، ولكن يتم أيضا تغريمه.

 

سيارة
المنطقة الشرقية
مقاول
عقوبات
مركبات

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 21
منذ 40 دقيقة
بتصير كلها من العوامل الجوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاك بحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينقعنا بها ولا يتكلنا عليهاا .. آمين ...
رمز التحقق
نبارك لكم هذا الحدث الكبير
رمز التحقق
نبارك لكم هذا الحدث الكبير
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل له هذا الابله ......؟؟

أخر الأخبار

خبير تقني: الاقتصاد الرقمي هو ممكن رئيسي في رؤية المملكة 2030
خبير تقني: الاقتصاد الرقمي هو ممكن رئيسي في رؤية المملكة 2030
منذ 17 ثانية 1007
"لابورتا" لجماهير برشلونة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ:"أنا محبط وغاضب مثلكم"
"لابورتا" لجماهير برشلونة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ:"أنا محبط وغاضب مثلكم"
منذ 12 دقيقة 1137
بالفيديو .. "رونالدو" يصيب أحد العاملات بالكرة قبل مباراة فريقه مع يونغ بويز
بالفيديو .. "رونالدو" يصيب أحد العاملات بالكرة قبل مباراة فريقه مع يونغ بويز
منذ 14 دقيقة 1217
الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات
الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات
منذ 17 دقيقة 1130
بالصور.. مداهمة استراحة تتخذها عمالة لتصنيع العطور مجهولة المصدر في رفحاء
بالصور.. مداهمة استراحة تتخذها عمالة لتصنيع العطور مجهولة المصدر في رفحاء
منذ 18 دقيقة 1168
 سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته في القمامة بسبب تحرشه بابنته 
 سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته في القمامة بسبب تحرشه بابنته 
منذ 19 دقيقة 218
لاعب هلالي يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا للكرات بدوري المحترفين
لاعب هلالي يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا للكرات بدوري المحترفين
منذ 20 دقيقة 1217
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
منذ 21 دقيقة 1157
سمو ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
سمو ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
منذ 23 دقيقة 1149
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 149 وظيفة
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 149 وظيفة
منذ 25 دقيقة 1263