نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير حائل: محمية الملك سلمان رابع أكبر محمية في العالم (فيديو)

منذ ساعة
1312
1
أمير حائل: محمية الملك سلمان رابع أكبر محمية في العالم (فيديو)

الرياض (صدى):
تحدث الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عن قيمة مكتسبات عقد اتفاقية بين محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة حائل.

وقال "أمير حائل": "توقيع هذه الإتفاقية نعتقد أن يكون لها الأثر الإيجابي والأمور البحثية والأكاديمية قد تكون معنية بها مثل هذه المنصات التي لديها القدرة والإمكانية والمعرفة والتأهيل والجهات التنفيذية المسؤولية عن إدارة هذه المحمية".

وأضاف: "قدرة المنطة على إبراز هذه المحميات لما تحتويه من قدرات طبيعية ومكانية ستساهم مساهمة إيجابية كبيرة أن تكون هذه المحميات محميات مميزة"، وفقُا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "محمية الملك سلمان تعتبر مساحاتها الرابعة على مستوى العالم وقد تكون الأول على الشرق الأوسط وهذه معلومة مهمة تؤكد حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة المعنية".

 

أمير حائل
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋﻞ
المحميات
محمية الملك سلمان
محميات مميزة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134223
منذ 20 دقيقة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ريڤان
كل شوي ارجع اقرا المقال من كثر ماهو حلو❤️❤️😍
ابو محمد 😎 ✍️
وضعها مايطمن ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن .. .. الله يرفع عنكن ولا يبلانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن ..
Hanan Alahmari
للأسف هذه هي الحقيقة فقط تلامس كل شخص عاش هذه التجرية.

أخر الأخبار

مينيز يقترب من الرحيل عن النصر رغم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 
مينيز يقترب من الرحيل عن النصر رغم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 
منذ 9 دقائق 1147
أخصائية تغذية: الحمية الغذائية قد تصبح هوسًا لبعض الأشخاص
أخصائية تغذية: الحمية الغذائية قد تصبح هوسًا لبعض الأشخاص
منذ 17 دقيقة 1131
قانوني: نظام حماية البيانات الشخصية سيمنع المضايقات المتعلقة بالإعلانات
قانوني: نظام حماية البيانات الشخصية سيمنع المضايقات المتعلقة بالإعلانات
منذ 20 دقيقة 1155
إلهام الفضالة ترفع دعوى قضائية ضد مها محمد 
إلهام الفضالة ترفع دعوى قضائية ضد مها محمد 
منذ 23 دقيقة 286
كيروش يبدأ مهامه الجديدة مع منتخب مصر
كيروش يبدأ مهامه الجديدة مع منتخب مصر
منذ 37 دقيقة 1176
حكم إنجليزي يرتكب خطأ كبير بسبب البطاقة الصفراء
حكم إنجليزي يرتكب خطأ كبير بسبب البطاقة الصفراء
منذ 50 دقيقة 1458
عروس داعش توجه طلباً لرئيس وزراء بريطانيا للعفو عنها:"أنت لا تعرف ماذا تفعل"
عروس داعش توجه طلباً لرئيس وزراء بريطانيا للعفو عنها:"أنت لا تعرف ماذا تفعل"
منذ 50 دقيقة 1354
بالفيديو .. حالة لا يجوز فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسبب حفرة
بالفيديو .. حالة لا يجوز فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسبب حفرة
منذ ساعة 1374
أمير حائل: محمية الملك سلمان رابع أكبر محمية في العالم (فيديو)
أمير حائل: محمية الملك سلمان رابع أكبر محمية في العالم (فيديو)
منذ ساعة 1312
سنابية : يجب تحديد مبلغ المهر لأن الموضوع قلب تجارة
سنابية : يجب تحديد مبلغ المهر لأن الموضوع قلب تجارة
منذ ساعة 816