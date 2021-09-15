"ستينية" حامل في طفلها الثالث رغم تقدم عمرها وزوجها

واشنطن (صدى):
فاجأت امرأة عجوز تبلغ من العمر 62 عامًا متابعيها على "إنستجرام" بحملها في طفلها الثالث، وذلك رغم انقطاع دورتها الشهرية منذ 16 عامًا وخضوع زوجها لعملية تعقيم.
وأكدت المرأة التي تٌدعى "جيني" أن دورتها الشهرية انقطعت منذ 16 عامًا كما خضع زوجها أيضًا لقطع القناة المنوية من أجل منع الإنجاب إلا أنه وبالرغم من ذلك فهى حامل بطفلها الثالث.
وأشارت "جيني" أن الأطباء اندهشوا من مفاجأة حملها في هذا السن إلا أنهم لم يسألوا عن عمر الزوج، والذي يبلغ 72 عامًا من العمر.
وأثار إعلان "جيني" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب المتابعون عن تعجبهم من حملها في هذا السن وزوجها.