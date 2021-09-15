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"ستينية" حامل في طفلها الثالث رغم تقدم عمرها وزوجها

منذ ساعة
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"ستينية" حامل في طفلها الثالث رغم تقدم عمرها وزوجها

واشنطن (صدى):

فاجأت امرأة عجوز تبلغ من العمر 62 عامًا متابعيها على "إنستجرام" بحملها في طفلها الثالث، وذلك رغم انقطاع دورتها الشهرية منذ 16 عامًا وخضوع زوجها لعملية تعقيم.

وأكدت المرأة التي تٌدعى "جيني" أن دورتها الشهرية انقطعت منذ 16 عامًا كما خضع زوجها أيضًا لقطع القناة المنوية من أجل منع الإنجاب إلا أنه وبالرغم من ذلك فهى حامل بطفلها الثالث.

وأشارت "جيني" أن الأطباء اندهشوا من مفاجأة حملها في هذا السن إلا أنهم لم يسألوا عن عمر الزوج، والذي يبلغ 72 عامًا من العمر.

وأثار إعلان "جيني" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب المتابعون عن تعجبهم من حملها في هذا السن وزوجها.

الدورة الشهرية
الحمل
عاقر
حمل امرأة ستينية
عملية تعقيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134223
منذ 25 دقيقة
يمكن فيه شحنات زايده ، والشحن متوالي فحصل النفخ والتفخ .. والله اعلم ..

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أحدث التعليقات

ريڤان
كل شوي ارجع اقرا المقال من كثر ماهو حلو❤️❤️😍
ابو محمد 😎 ✍️
وضعها مايطمن ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن .. .. الله يرفع عنكن ولا يبلانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن ..
Hanan Alahmari
للأسف هذه هي الحقيقة فقط تلامس كل شخص عاش هذه التجرية.

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