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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة، متوقعا أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة. 

وأشار مركز الأرصاد، إلى استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس
الغبار
الرياح السطحية
الأتربة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134233
منذ 48 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
تنط من ضرع لكحل على ضرع كحلا وتقول ضرعك احلى ضرعك احلى
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه اعقبوا ياالحرامية االخبثاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انهم سالمين ، نتمنى السلامة للجميع ..
اللهو البرى
والله ابو عمار.. تعليقك والله انو كان ببالي.. طيب وليه تفضحيه لو لم يكن بينك شي..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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