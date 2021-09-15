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بالصور.. مواصفات شاحنة "البيك أب" شيفروليه GMC كانيون AT4 موديل 2023

منذ 9 ساعات
1561
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بالصور.. مواصفات شاحنة "البيك أب" شيفروليه GMC كانيون AT4 موديل 2023

وكالات (صدى):

كشقت صور تجسسية عن مواصفات شاحنة "البيك أب" الاختيارية شيفروليه GMC كانيون AT4 موديل 2023، فهى المرة الاولى لظهور هذه النسخة.

وتتسم هذه النسخة بأنها متوسطة الحجم في الأماكن العامة وذلك لحرص جنرال موتورز أن تتكتم على الموديل الجديد بعيدًا عن أعين الفضوليين.

ويرجح أيضًا أنها ستأتي بنفس الواجهة الأمامية لـ GMC Canyon، كما تشير الرفارف السميكة العريضة وارتفاع التعليق يؤكد أنها طراز AT4.

كما أن الإطارات ليست بالمظهر العدواني الموجود في AT4 الحالية، ولكن من المحتمل أن يتغير ذلك قبل بدء الإنتاج.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقديم خيار محرك واحد رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 2.7 لتر قادر على توليد 310 حصانا.

سيارات
شاحنة
جنرال موتورز
المحركات
البيك أب
شيفروليه GMC كانيون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134274
منذ 28 دقيقة
منتاااز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ايام الاصلي ، صفر صفر ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح بعينها وعين اللي خلفوهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا في المثل // هَجّْ من القوم وطاح باالسريَّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي .. علم قطر ........... .
ابو محمد 😎 ✍️
ورا كلامك كلاااام .. ياشيخة الشيخاات .....

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