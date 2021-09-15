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إقامة مزاد علني لبيع السيارات في جمرك الخفجي

منذ 4 ساعات
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إقامة مزاد علني لبيع السيارات في جمرك الخفجي

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك⁩، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يوم الأحد 19 صفر 1443 هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م في تمام الساعة التاسعة صباحًا، فيما يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتشمل الضوابط: إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع، فيما يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (5) أيام للسيارات برسم الوارد و(20) يوم للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، بينما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

 

 

مزاد علني
جمرك الخفجي
بيع السيارات
الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134233
منذ 43 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
تنط من ضرع لكحل على ضرع كحلا وتقول ضرعك احلى ضرعك احلى
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه اعقبوا ياالحرامية االخبثاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انهم سالمين ، نتمنى السلامة للجميع ..
اللهو البرى
والله ابو عمار.. تعليقك والله انو كان ببالي.. طيب وليه تفضحيه لو لم يكن بينك شي..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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