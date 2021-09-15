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مواطنة تتفاجئ بالزوجة الثانية بعد إعطاء زوجها أموالها

منذ ساعتين
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مواطنة تتفاجئ بالزوجة الثانية بعد إعطاء زوجها أموالها

الرياض (صدى):
روت مواطنة، قصتها بعد تعرضها للتلاعب والاستيلاء على أموالها من قِبل زواجها، حيث وثقت به وسلمته أموالها.

وقالت المواطنة إنها بعد سنوات زواج، امتدت لأكثر من 15 سنة، ساعدت فيها زوجها في بناء عمارتهما الخاصة، وبعد السكن فيها طلب منها أن يؤثث الشقة التي أمامهما أيضا، ليكبر من مساحة بيتهما، وفقًا لـ"الوطن".

وأضافت أنه قال لها إنه لا يملك مبلغ التأثيث حاليا، فوثقت به وأعطته ما يقارب الـ80 ألف ريال.

وتابعت أنه بعد أن انتهى من تأثيث الشقة تفاجأت أنه تزوج عليها، وجاء بالزوجة الثانية، لتسكن في الشقة الواقعة أمام شقتها.

واستكملت أنه عندما قالت له: رد لي أموالي، قال لها ببساطة: «محد ضربك على يدك يوم أعطيتيني».

التلاعب
مواطنة
زوجة ثانية
الاستيلاء
الشقة
السكن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134223
منذ ساعة
ياله من غدار وناكر للجميل ، غدر بنفسه قبل ان يغدر بزوجته ..
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2387
منذ ساعة
ليه كذا حرام عليك تجرحها اللي يتزوج الثانيه مو بالطريقه هذي المفروض انت تراضيها بمبلغ مالي وأسلوب جميل
مشآعر إنسان ..
مشآعر إنسان .. عدد التعليقات : 10
منذ ساعة
ليس كل الرجال سيئون ومتلاعبون ومحتالون واستغلاليون
هناك من هو قمة الحنان والوفاء والامانة

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أحدث التعليقات

ريڤان
كل شوي ارجع اقرا المقال من كثر ماهو حلو❤️❤️😍
ابو محمد 😎 ✍️
وضعها مايطمن ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن .. .. الله يرفع عنكن ولا يبلانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن ..
Hanan Alahmari
للأسف هذه هي الحقيقة فقط تلامس كل شخص عاش هذه التجرية.

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