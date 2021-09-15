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بالفيديو.. "الصحة" تعتزم نقل خدمات تطبيق موعد إلى صحتي الموحّد

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "الصحة" تعتزم نقل خدمات تطبيق موعد إلى صحتي الموحّد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق «موعد» إلى تطبيق «صحتي» بصفته التطبيق الموحد للوزارة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات «موعد» في تطبيق «صحتي».

وتسعى وزارة الصحة إلى توحيد خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين، فقد دأبت باستمرار على تحديث تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق «موعد» وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى.

ويتيح تطبيق «صحتي» الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.

 

وزارة الصحة
خدمات صحية
تطبيق صحتي
تطبيق موعد

التعليقات

💔sad 4ever
💔sad 4ever عدد التعليقات : 7464
منذ ساعة
آه قهر تطبيق موعد كان مررره ناجح وجميل وررائع جداً راح يوحشني كتييير سهل وجميل ورائع

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مشآعر إنسان ..
الله يصرف ويبعد عنا وعن المسلمين كل شر وسوء ومكروه وأذى إنا لله وانا اليه راجعون.. والله حرااام ما ذنب هذا الرجل الغافل الطيب...
واضح*** وصريح***
الله يكتب لهن الشفاء والعافية..
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
عدوان العدوان
نسوان الله يصلحهم يحسبون السواقه في يوم وليله

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