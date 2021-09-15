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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن أحد المعارض الكبيرة بـ "موسم الرياض 2"

منذ ساعة
1869
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن أحد المعارض الكبيرة بـ "موسم الرياض 2"

الرياض (صدى):
أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، الستار عن أحد المعارض الكبيرة التي سيتم افتتاحها خلال موسم الرياض (2).

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو افتراضيًا لمعرض السيارات الذي سيحظى به موسم الرياض، وما بداخله من ساحة مخصصة للمصنعين، وأخرى لسيارات الكارتينج.

وسيضم الموسم الجديد صالة لإكسسوارات السيارات، وعالم فيراري، ومضماراً كبيراً لعروض السيارات، فضلاً عن خيمة السيارات التفاعلية، فيما كان "آل الشيخ" قد كشف في وقت سابق عن أن موسم الرياض2، ينطلق في 28 نوفمبر المقبل، ويشهد 7500 فعالية، تتضمن حفلات غنائية وعروضاً مسرحية ومعارض عالمية.

معرض
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
موسم الرياض 2

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 538
منذ 47 دقيقة
الله كريم
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 112
منذ 9 دقائق
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 112
منذ 8 دقائق
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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