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الشورى يطالب وزارة الإعلام بإعداد خطة لتنمية القدرات البشرية

منذ ساعة
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الشورى يطالب وزارة الإعلام بإعداد خطة لتنمية القدرات البشرية

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالب عضو الشورى بندر عسيري وزارة الاعلام بالالتزام بالأمر السامي الكريم القاضي بأن ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية.

ورأت عضو الشورى أميرة الجعفري أن على وزارة الإعلام إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية القدرات البشرية في تخصص الإعلام وفروعه من خلال التواصل والتنسيق مع رؤساء أقسام الإعلام في الجامعات لتغطية الاحتياج من الكفايات البشرية المتخصصة في مجال الإعلام

 

الشورى
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
الجامعات
وزارة الإعلام
الإعلام
القدرات البشرية

التعليقات

موظف عقد 15 عام
موظف عقد 15 عام عدد التعليقات : 19
منذ 16 دقيقة
والشورت عسى لديه خطة لترسيم موظفي العقود والبنود
كفاية 15 سنة كرف الشباب برواتب لاتعطي سوى غسيل ملابس وبنزين يوصلنا للعمل ويعيدنا للبيت ،،
موظف عقد 15 عام
موظف عقد 15 عام عدد التعليقات : 19
منذ 14 دقيقة
والشورت عسى لديه خطة لترسيم موظفي العقود والبنود
كفاية 15 سنة كرف الشباب برواتب لاتعطي سوى غسيل ملابس وبنزين يوصلنا للعمل ويعيدنا للبيت ،،

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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