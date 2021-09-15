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بالفيديو.. أمين الشرقية يطرح حلًا لمنع تخريب الإسفلت بسبب حفريات المشاريع

منذ ساعة
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بالفيديو.. أمين الشرقية يطرح حلًا لمنع تخريب الإسفلت بسبب حفريات المشاريع

علي القحطاني (صدى):
طرح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأربعاء، حلًا لمنع تخريب الإسفلت بسبب حفريات المشاريع.

وأوضح أمين الشرقية، أن الحل الأمثل أن من يدير القطاع التنفيذي هو جهة واحدة حتى لو اختلفت في مسمياتها ميزانياتها ولكن التشغيل قطاع واحد، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

وقال المهندس فهد الجبير، أن إذا كانت البلاغات كثيرة في حي معين تدل على ضعف الرقابة، كما قد تتكرر البلاغات على مقاول واحد في عدة مدن مما يدفع الأمانة إلى استبعاده، لافتًا إلى أن الشاحنات ذات الوزن الزائد دمرت الشوارع وكلفت الدولة مليارات.

وصرح الجبير، أن تلك الشاحنات هي أخطر شيء لأن حمولتها تكون أعلى من الحمل التصميمي، فقد ينهار الطريق إذا مرت به تلك الشاحنات بشكل دوري، فيما أكد أنه يقدر من يقدم النقد للخدمات البلدية ولكن لن يستطيع أن يشرح له التبعات، فهو يتعامل معها ويحاول تقليلها، مثل حالة سرقة العمالة فهو يتعامل مع المشكلة ويجد لها حلًا.

الشرقية
طرق
الشاحنات
أمين الشرقية
تخريب الإسفلت
حفريات المشاريع
القطاع التنفيذي

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 17
منذ 31 دقيقة
وهل الشاحنات تفرفر داخل الحواري إلا والله من الزفلته التعبانه هذه الشوارع والكباري كانت أيام الملك فهد الله يرحمه إلي الأن متماسكه وانتو تحفرون الشوارع وتسبب ازدحامات الآف المرات من غير فايده أحفر وخلص ثم ارجع ثاني مره وعشر مرات يتحفر الشارع ؟
فوق هام ...
فوق هام ... عدد التعليقات : 10
منذ 29 دقيقة
وااااو يفكر
محمد
محمد عدد التعليقات : 17
منذ 26 دقيقة
ولا بعد ضيقوا الشوارع وكبرو طرق الرصيف ههههههههه ماادري من عمل هذا التصميم الغبي

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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