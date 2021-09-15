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حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

منذ ساعة
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حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى بعد التحكم في الوزن والتاريخ العائلي وضغط الدم والتدخين.

وأوضحت الدراسة، أن النساء اللواتي يمررن بمرحلة البلوغ وانقطاع الطمث بصورة متأخرة لديهن خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فيما تساعد هذه النتائج الأطباء على تحديد النساء المعرضات لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري اللواتي قد يحتجن إلى تعديل أكثر قوة في نمط الحياة.

وأظهرت الدراسة أن استخدام حبوب منع الحمل مرة واحدة على الأقل كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33% مقارنة بالنساء اللائي لم يستخدمنها مطلقًا، ويزداد الخطر لمن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أو يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

مرض السكري
السمنة
حبوب منع الحمل
انقطاع الطمث
صحة المرأة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82955
منذ 12 دقيقة
الله يعين الحريم ويكتب اجرهن

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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