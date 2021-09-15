حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى بعد التحكم في الوزن والتاريخ العائلي وضغط الدم والتدخين.
وأوضحت الدراسة، أن النساء اللواتي يمررن بمرحلة البلوغ وانقطاع الطمث بصورة متأخرة لديهن خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فيما تساعد هذه النتائج الأطباء على تحديد النساء المعرضات لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري اللواتي قد يحتجن إلى تعديل أكثر قوة في نمط الحياة.
وأظهرت الدراسة أن استخدام حبوب منع الحمل مرة واحدة على الأقل كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33% مقارنة بالنساء اللائي لم يستخدمنها مطلقًا، ويزداد الخطر لمن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أو يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.