خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني

كابل (صدى):
اندلع خلاف كبير بين قادة حركة طالبان، المسيطرة على الحكم في أفغانستان، بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة، في القصر الرئاسي الأفغاني.
ووقعت مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة الملا عبد الغني برادار، وأحد أعضاء مجلس الوزراء، في القصر الرئاسي في كابل نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت تقارير صحفية أن برادار وخليل الرحمن حقاني، وزير شؤون اللاجئين وشخصية بارزة في شبكة حقاني المتشددة، تبادلا كلمات قوية، بينما تشاجر أتباعهما في مكان قريب.
وأضافت أن المشادة اندلعت لأن برادار، نائب رئيس الوزراء الجديد، غير راضٍ عن تشكيلة الحكومة المؤقتة؛ حيث قيل إن الخلاف نابع من الانقسامات حول من يجب أن ينسب إليه الفضل في انتصار طالبان في أفغانستان.