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خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني

منذ 11 ساعة
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خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني

كابل (صدى):
اندلع خلاف كبير بين قادة حركة طالبان، المسيطرة على الحكم في أفغانستان، بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة، في القصر الرئاسي الأفغاني.

ووقعت مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة الملا عبد الغني برادار، وأحد أعضاء مجلس الوزراء، في القصر الرئاسي في كابل نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت تقارير صحفية أن برادار وخليل الرحمن حقاني، وزير شؤون اللاجئين وشخصية بارزة في شبكة حقاني المتشددة، تبادلا كلمات قوية، بينما تشاجر أتباعهما في مكان قريب.

وأضافت أن المشادة اندلعت لأن برادار، نائب رئيس الوزراء الجديد، غير راضٍ عن تشكيلة الحكومة المؤقتة؛ حيث قيل إن الخلاف نابع من الانقسامات حول من يجب أن ينسب إليه الفضل في انتصار طالبان في أفغانستان.

أفغانستان
حركة طالبان
طالبان
الملا عبد الغني
خليل الرحمن حقاني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17400
منذ 10 ساعات
شمس تطلع خبر يبان .. أمريكا كونترول ذي جيم
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 211
منذ ساعة
العصابة لايمكن أن تدير دولة والاتصالات بين قادة العصابة والملالي يبحث ببعض مزايا والايام سوف تثبت .

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أحدث التعليقات

شيخين1
وانت وش دخلك قبل ولابعد ماتفرق
زائر
مواطنة تتفاجأ بالزوجة ... وليس تتفاجىء
منطقي وعقلاني
وانتم مصدقبن الفلم الهندي مجرد اختلاق اخبار لاكتمال العدد، وتشويه سمعة التعدد بطريقة او باخرى
زيد
العنوان إما كشف مصدر أو كشفت مصادرأما ( كشف مصادر ) فلا
أبو عبدالله الحربي
العصابة لايمكن أن تدير دولة والاتصالات بين قادة العصابة والملالي يبحث ببعض مزايا والايام سوف تثبت .

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