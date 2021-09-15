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شاب ينجو من أفعى سامة
منذ 5 ساعات
1477
1
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14290
منذ ساعة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
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أحدث التعليقات
ريڤان
كل شوي ارجع اقرا المقال من كثر ماهو حلو❤️❤️😍
ابو محمد 😎 ✍️
وضعها مايطمن ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن .. .. الله يرفع عنكن ولا يبلانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن ..
Hanan Alahmari
للأسف هذه هي الحقيقة فقط تلامس كل شخص عاش هذه التجرية.
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