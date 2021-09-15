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بالفيديو.. سارة الكندري توجه اتهامات فاضحة إلى طليقها

منذ ساعة
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بالفيديو.. سارة الكندري توجه اتهامات فاضحة إلى طليقها

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اتهامات اعتبرها المتابعين "فاضحة" إلى زوجها السابق أحمد العنزي.

وقالت سارة الكندري في مقطع فيديو لها: "يعني إذا كنت أنا بروحي ومطلقة منك ما يصير أسوي شي.. بس لما كنت على ذمتك كنت تجيب لي ربعك وتقلي زبطيهم وشوفي شو يحتاجون.. هذا هو الرجل؟".

وتعرضت الثنائي لهجوم حاد بعد تلك التصريحات حيث طالب البعض وزارة الداخلية الكويتية، للتدخل في الأمر وإلقاء القبض عليهما، معتبرين أن تصريح الكندري هو اعتراف عما يمكن وصفه بممارسة أفعال منافية، خلال زواجها من أحمد العنزي.

 

اتهامات
فضائح
سارة الكندري
فن ومشاهير
أحمد العنزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134216
منذ ساعة
خيبكم الله ، اخيه واعيبااه ..

.. الله يهدي ضال المسلمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
الله الله على ايام زمان يا وجد عيني عليها ايام جميلة لن تعود
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
عساها سلت ذا البنيه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. والبقاء لله ..

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