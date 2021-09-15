بالفيديو.. سارة الكندري توجه اتهامات فاضحة إلى طليقها

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اتهامات اعتبرها المتابعين "فاضحة" إلى زوجها السابق أحمد العنزي.
وقالت سارة الكندري في مقطع فيديو لها: "يعني إذا كنت أنا بروحي ومطلقة منك ما يصير أسوي شي.. بس لما كنت على ذمتك كنت تجيب لي ربعك وتقلي زبطيهم وشوفي شو يحتاجون.. هذا هو الرجل؟".
وتعرضت الثنائي لهجوم حاد بعد تلك التصريحات حيث طالب البعض وزارة الداخلية الكويتية، للتدخل في الأمر وإلقاء القبض عليهما، معتبرين أن تصريح الكندري هو اعتراف عما يمكن وصفه بممارسة أفعال منافية، خلال زواجها من أحمد العنزي.