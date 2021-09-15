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المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن

منذ ساعتين
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المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن

الرياض (صدى):
شددت المملكة، على أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنياً ـ يمنياً) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

وقال مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن أمس، أن المملكة ترفض ولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأوضح الدكتور الواصل، أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقيناً على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وأكد مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته، أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلاً كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

 

المملكة
اليمن
الحوثيين
جنيف
الخبراء الإقليميين
التقارير المسيسة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 111
منذ ساعة
لاينفع مع الامم المتحده الا القوه فقط الحوثيين وايران يخالفون انظمه الامم المتحده ومع ذلك تتجاهل الامم المتحده ذلك ... علينا ضرب الحوثيين بقوه وعدم الاكتراث بقرارات الامم المتحده حتى القضاء على قوتهم العسكريه والبشريه غير ذلك مضيعه للوقت

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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