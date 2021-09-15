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الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم

منذ ساعتين
14337
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الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم

القصيم (صدى):
كشف مصادر عن تفاصيل حالة الفتاتين اللاتي تعرّضتا للدهس بالقصيم أمس الثلاثاء، بسيارة مسروقة.

وذكرت المصادر إن حالة الفتاتين مستقرة وتحت متابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وذلك عقب تعرضهما للدهس على يد جانٍ سرق سيارة.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي مستقر ومازالت الفتاتان منوّمتين تحت الملاحظة.

وكانت شرطة القصيم قد تمكنت من القبض على قائد المركبة، الذي دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، وفر هاربًا من موقع الحادث.

وكشفت إجراءات الاستدلال الأولية أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل.

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القصيم
سرقة
دهس
الشرطة
حادث دهس
الوضع الصحي

التعليقات

ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 214
منذ 12 دقيقة
الله يقومهن بالسلامة

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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