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شاب أراد الانتقام من صديقه والنتيجه

منذ 6 ساعات
1896
2

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14290
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه،،
ثور
وغبي
وقليل دبرة
ولوووووووووووووووووووووح
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14290
منذ ساعة
والثاني ليس عنه ببعيد،،
أي وافق شن طبقه..

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أحدث التعليقات

ريڤان
كل شوي ارجع اقرا المقال من كثر ماهو حلو❤️❤️😍
ابو محمد 😎 ✍️
وضعها مايطمن ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن .. .. الله يرفع عنكن ولا يبلانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكن بينكن ..
Hanan Alahmari
للأسف هذه هي الحقيقة فقط تلامس كل شخص عاش هذه التجرية.

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