نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الاتصالات" تبدأ تطبيق قرار منع توصيل الطلبات الغذائية غير محكمة الإغلاق

منذ ساعتين
1927
1
بالفيديو.. "الاتصالات" تبدأ تطبيق قرار منع توصيل الطلبات الغذائية غير محكمة الإغلاق

الرياض (صدى):
تبدأ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار إلزام تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية ومندوبي التوصيل العاملين لديهم بعدم توصيل طلبات الأطعمة من مأكولات ومشروبات من المطاعم والمقاهي إلا إذا كانت محكمة الإغلاق بشكل غير قابل للفتح.

وشددت الهيئة، على عدم نقل المواد الغذائية حال كانت قابلة للفتح ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

ويأتي ذلك مع إيقاع العقوبة بإلغاء تسجيل تطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بحسب قناة "الإخبارية" .

المملكة
هيئة الاتصالات
مطاعم
الطلبات الغذائية
التوصيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134216
منذ ساعة
تماام ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
الله الله على ايام زمان يا وجد عيني عليها ايام جميلة لن تعود
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
عساها سلت ذا البنيه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. والبقاء لله ..

أخر الأخبار

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 21 دقيقة 1411
حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
منذ 26 دقيقة 1447
غباء أم كاد أن ينهي حياة إبنها
غباء أم كاد أن ينهي حياة إبنها
منذ 30 دقيقة 607
شاب ينجو من أفعى سامة
شاب ينجو من أفعى سامة
منذ 36 دقيقة 597
لقطات عصبية لطفل
لقطات عصبية لطفل
منذ 41 دقيقة 491
خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني
خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني
منذ 55 دقيقة 1731
"الشورى" يطالب بمراعاة الساكنين المجاورين عند تغيير ارتفاعات المباني بالمخططات المعتمدة
"الشورى" يطالب بمراعاة الساكنين المجاورين عند تغيير ارتفاعات المباني بالمخططات المعتمدة
منذ ساعة 1589
بالفيديو.. امرأة تدهس عامل بسيارتها في محل "صيانة دورية"
بالفيديو.. امرأة تدهس عامل بسيارتها في محل "صيانة دورية"
منذ ساعة 2329
المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن
المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن
منذ ساعة 1764
الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم
الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم
منذ ساعة 2340