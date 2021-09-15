نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. تأسيس متحف لأول مدرسة نظامية بالطائف

منذ ساعتين
1864
1
بالفيديو.. تأسيس متحف لأول مدرسة نظامية بالطائف

الطائف (صدى):
مرت 8 عقود تقريباً على صدور الأمر الملكي بإنشاء دار التوحيد في الطائف؛ كأول مدرسة نظامية بالمملكة، حيث أسس لها متحف يوثّق مسيرتها ومقتنياتها التي تتجاوز الـ 20 ألف قطعة أثرية.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مدرسة دار التوحيد بمحافظة الطائف تعد أول مدرسة نظامية في المملكة، بداية من المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله، وفقًا لقناة " الإخبارية "

وكان يأتيها الطلاب من خارج الطائف ليتعلمون في هذه المدرسة، وبعدها أصبح الطلاب الذين يتخرجون منها يدرسون فيها، والآن مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأُنشئ لها متحف يضم 20 ألف قطعة أثرية، حيث تخرج منها الكثير من العلماء والوزراء والأدباء.

الطائف
الملك المؤسس
دار التوحيد
مدرسة نظامية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134216
منذ 37 دقيقة
ممتاز ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مشاعر أنسان ..
الله الله على ايام زمان يا وجد عيني عليها ايام جميلة لن تعود
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
عساها سلت ذا البنيه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. والبقاء لله ..

أخر الأخبار

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 21 دقيقة 1409
حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
منذ 26 دقيقة 1447
غباء أم كاد أن ينهي حياة إبنها
غباء أم كاد أن ينهي حياة إبنها
منذ 30 دقيقة 607
شاب ينجو من أفعى سامة
شاب ينجو من أفعى سامة
منذ 36 دقيقة 597
لقطات عصبية لطفل
لقطات عصبية لطفل
منذ 41 دقيقة 491
خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني
خلاف كبير بين قيادات حركة طالبان بالقصر الرئاسي الأفغاني
منذ 55 دقيقة 1731
"الشورى" يطالب بمراعاة الساكنين المجاورين عند تغيير ارتفاعات المباني بالمخططات المعتمدة
"الشورى" يطالب بمراعاة الساكنين المجاورين عند تغيير ارتفاعات المباني بالمخططات المعتمدة
منذ ساعة 1589
بالفيديو.. امرأة تدهس عامل بسيارتها في محل "صيانة دورية"
بالفيديو.. امرأة تدهس عامل بسيارتها في محل "صيانة دورية"
منذ ساعة 2324
المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن
المملكة ترفض التقارير المسيّسة لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن
منذ ساعة 1764
الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم
الكشف عن حالة فتاتي حادث الدهس بالقصيم
منذ ساعة 2331