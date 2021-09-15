عروس تهرب بالأموال والمجوهرات من حفل زفافها

نيودلهي (صدى):
سرقت عروس في منطقة ماينبوري في ولاية أوتار براديش الهندية النقود والمجوهرات التي قدمها لها العريس وهربت من حفل الزفاف.
وذكرت تقارير إعلامية أن رجلًا هنديًا قد عقد زواجًا تقليديًا بواسطة أحد الأشخاص والذي اشترط على والد العريس أن يدفع له 80 ألف روبية قبل الزواج مباشرة.
ووافق والد العريس على الشرط الغريب، ودفع المبلغ الطائل لذلك الشخص، من أجل أن يرى زفاف ابنه.
كما قامت عائلة العريس في يوم الزفاف أيضًا بتقديم الملابس والمجوهرات للعروس الشابة بالإضافة إلى الأموال المطلوبة.
وكانت الصدمة في نهاية الزفاف الغريب عندما هربت العروس بكل المجوهرات والمال من موقف الحافلات بعدما أرسلت العريس بعيدًا حيث طلبت منه إحضار الماء لها.