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وما تدري نفس بأي أرض تموت
منذ ساعة
954
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134216
منذ ساعة
سبحان الله العظيم ..
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أحدث التعليقات
مشاعر أنسان ..
الله الله على ايام زمان يا وجد عيني عليها ايام جميلة لن تعود
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
عساها سلت ذا البنيه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. والبقاء لله ..
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