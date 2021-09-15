بالفيديو.. يعقوب بوشهري يتعرض لهجوم حاد بسبب فاطمة الأنصاري

خالد الظفيري (صدى):
تعرض الفنان الكويتي يعقوب بو شهري، لهجوم حاد وانتقادات من بعض المتابعين بسبب أشياء خاصة بينه وبين زوجته فاطمة الأنصاري وسماحه لها بالسفر، ما أثار غضبه ودفعه للرد برسالة حادة على متابعيه.
ورد يعقوب بوشهري: "يا جاعة كمية تدخل بشكل و عادي، أنا ما أرد إلا لما بشوف شي غريب، كلام يكتبوه حقي وحق زوجي، أولاً أنا ما متزوج أختك، أمك، بنت خالتك ما أخدك، فأنتي إيش تكون، حطول لسانكم في حلقكم، ثانياً البنية راجعة بيتهم بتشيل أغراضها بتظبط أمورها علشان تنقل من حياة لحياة، إحنا مو بديرة واحدة عايشين".
وتابع: "هي بتنقل من السودية للكويت فتحتاج مدة تشيل أغراضها، أنا إيش بعمل في هذه الفترة، أحط إيدي على خدي وأقعد، قلت لها يابنت الحلال ردي، وأنا عندي شغل بخلصه، ومو ضروري أقولك شو شغلي، لأني من قبل أقول مو شغلك، فيه شغلات ما أحب أصورها فما بيصير إني أصور وأقول مراتي بتحضر أغراضها وباقي لها كذا يوم وترجع! ما يصير!".
وأضاف: "ما تتدخلون في كل شي يا جماعة، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها، لما أقولك انطم أوانطمي، راح أفرجيكم الرسايل"، فيما تضمنت الرسائل التي استقبلها من المتابعين: "رجعت العروس، ياليتها استخارت قبل تاخدك"، "يعني مو حلو بحق زوجتك تخليها تسافر وما مر شهر على زواجكم انتم الرجال غريبة".
وأثارت تلك الرسائل غضب يعقوب بوشهري الذي علق عليها: "شو رأيكم! فيه ناس كتير محشومة وع العين وع الراس لكن الكمية هذه من المجموعة قليلة الأدب والحشيمة ما يصير أشرحلك أنا حياتي وتفاصيلها! أنا ما أحب أسب الحقيقة.. القافلة تسير والكلاب تنبح".