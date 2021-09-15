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صورة لجيل على بساطتهم دائما مبتسمين
منذ 46 دقيقة
689
1
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التعليقات
النشمي
عدد التعليقات : 537
منذ 15 دقيقة
طيب
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أحدث التعليقات
النشمي
طيب
dfs
الممثلات سعوديات اللي يحطون تاتو ؟
النشمي
غلط الزواج بالأجنبي المشاكل بعدين مو الحين غير ان الربحان هو وليس هي
مشاعر أنسان ..
أعوذ بالله العظيم من شر وخبث وسوء عمل كل شيطان وشيطانة أسال الله العظيم ان يحرق قلوبهم وانفسهم وارواحهم ويرينا في رموها عجائب عظمته
الفاتح
الحمدلله على العافيه ,سيمائهم في وجوههم من اثر التعصب والشاهد على ذالك شوفو وجه وليد والفرق بينه وبين وجهه امس .علامات البوس والنكد باينه...
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