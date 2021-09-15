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بالفيديو.. بكاء معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد توجيه خادم الحرمين بعلاجها بالمملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. بكاء معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد توجيه خادم الحرمين بعلاجها بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، بعدما علمت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد - حفظهما الله - بعلاجها في المملكة.

وأظهر الفيديو المعلمة السورية وهي تجهش بالبكاء عند سماعها الخبر، حيث كانت تشرح الدرس للطلاب داخل الفصل عندما أبلغها المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة بالخبر.

وتقدمت المعلمة بالشكر لخادم الحرمين وولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وذلك بصوت تغلبه دموع الفرحة بهذا الخبر السعيد.

السرطان
خادم الحرمين الشريفين
مركز الملك سلمان للإغاثة
مخيم الزعتري
بكاء
معلمة سورية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17398
منذ ساعة
شكرا لله .. ومن ثم شكرا لكل من وفقه الله .. شكرا شكرا .. لهذا الفذ الربيعة .. أحد رجال عبدالله بن عبدالعزيز وكلنا رجال الوطن

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
dfs
الممثلات سعوديات اللي يحطون تاتو ؟
النشمي
غلط الزواج بالأجنبي المشاكل بعدين مو الحين غير ان الربحان هو وليس هي
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أعوذ بالله العظيم من شر وخبث وسوء عمل كل شيطان وشيطانة أسال الله العظيم ان يحرق قلوبهم وانفسهم وارواحهم ويرينا في رموها عجائب عظمته
الفاتح
الحمدلله على العافيه ,سيمائهم في وجوههم من اثر التعصب والشاهد على ذالك شوفو وجه وليد والفرق بينه وبين وجهه امس .علامات البوس والنكد باينه...

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