فوائد عديدة للقرنفل منها تحسين جهاز المناعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيا في داخل هذه الزهرة الفريدة، حيث استخدم القرنفل في العديد من الثقافات الطبية التقليدية قديما كطريقة للمساعدة في حل العديد من المشاكل الصحية.
وذكر كتاب “الأعشاب الشافية: أنه يمكن استخدام القرنفل لتعزيز الجهاز الهضمي وعميلة الهضم والتحكم في تهيج الجهاز الهضمي، حيث أن تناول القرنفل المقلي قد يوقف القيء بسبب خصائصه المخدرة.
ويقتل القرنفل الجراثيم الضارة الخطيرة ويمنع التسمم سبب خصائصه المضادة للبكتيريا. واعتقد قديما أن مستخلصات القرنفل قوية بما يكفي لقتل مسببات الأمراض بشكل عام.
ويحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد.
وأظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية. قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة.
وكشفت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة “Journal of Ethnopharmacology” أن القرنفل قد يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي
وأشارت الدراسات إلى أن هذه المستخلصات قد تكون مفيدة في الحفاظ على كثافة العظام والمحتوى المعدني للعظام، بالإضافة إلى زيادة قوة شد العظام في حالة الإصابة بهشاشة العظام.
وأضافت أن برعم زهرة القرنفل المجفف يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين جهاز الدفاع الأخير لدى الإنسان.