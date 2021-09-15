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النفط يواصل ارتفاعاته رغم تهديد الإعصار نيكولاس

منذ ساعة
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النفط يواصل ارتفاعاته رغم تهديد الإعصار نيكولاس

وكالات (صدى):
واصل النفط ارتفاعاته بعد إغلاق جلسة التداول العادية، أمس الثلاثاء، حيث ذكرت مجموعة صناعية أن مخزونات الخام الأسبوعية ومخزونات الوقود قد انخفضت في أميركا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بنحو 0.5٪، بعد أن أفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.44 مليون برميل.

في حين انخفض البنزين والديزل معًا بحجم مماثل. ويتداول خام القياس العالمي برنت عند 74 دولاراً للبرميل، كما تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي بالقرب من 70 دولارًا للبرميل معظم هذا الشهر.

ويذكر أن مسار النفط لم يتغير كثيرًا مع تتبع المستثمرين لتحركات الدولار الأميركي، وقد تلاشت المخاوف بشأن تهديد الإعصار نيكولاس لإمدادات النفط الخام في خليج المكسيك، حيث لم تؤثر العاصفة الاستوائية على الإنتاج البحري في الخليج الأميركي

النفط
أسعار النفط
النفط الخام
برنت
نيكولاس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134199
منذ 18 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

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ابو محمد 😎 ✍️
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