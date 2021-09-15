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صورة جميلة جدا لبداية العام الدراسي 1408ھ

منذ ساعة
451
1
صورة جميلة جدا لبداية العام الدراسي 1408ھ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134200
منذ 58 دقيقة
حلوو ..

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه والصراحه حلوه ، النظر لهاالنظارات لوحده يجيب الضغط والسكر والشؤم واللؤم .. .. السؤال : وشلون زوجك متحملك ......!!؟
كان زمان
ركز على الملقوف الغبي اللي بالخلف ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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