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صورة جميلة جدا لبداية العام الدراسي 1408ھ
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134200
منذ 58 دقيقة
حلوو ..
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أحدث التعليقات
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ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه والصراحه حلوه ، النظر لهاالنظارات لوحده يجيب الضغط والسكر والشؤم واللؤم .. .. السؤال : وشلون زوجك متحملك ......!!؟
كان زمان
ركز على الملقوف الغبي اللي بالخلف ..
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الله من ثقل الدم ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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