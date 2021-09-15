يوسف خميس: كان يجب إقالة مينيز فور انتهاء الموسم الماضي

طلال الغامدي (صدى):
صرح لاعب النصر السابق يوسف خميس، بأنه كان على إدارة النصر أن تقيل المدير الفني البرازيلي مانو مينيز فور انتهاء الموسم الماضي.
وقال خميس: "كان المفروض النصر يكون مجهز مدرب بعد انتهاء الموسم الماضي، والإقالة في هذا التوقيت بحاجة لدراسة دقيقة بالورقة والقلم، ويجب ألا يكون القرار عشوائيًا، وإذا هناك القدرة لجلب مدرب آخر حينها يتم اتخاذ القرار".
ويواجه مينيز انتقادات كثيرة في تلك الفترة بسبب مستوى النصر، وذلك على الرغم من نجاحه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وكان النصر قد لعب ضد تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف دون رد.