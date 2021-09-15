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يوسف خميس: كان يجب إقالة مينيز فور انتهاء الموسم الماضي

منذ 7 ساعات
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يوسف خميس: كان يجب إقالة مينيز فور انتهاء الموسم الماضي

طلال الغامدي (صدى):
صرح لاعب النصر السابق يوسف خميس، بأنه كان على إدارة النصر أن تقيل المدير الفني البرازيلي مانو مينيز فور انتهاء الموسم الماضي.

وقال خميس: "كان المفروض النصر يكون مجهز مدرب بعد انتهاء الموسم الماضي، والإقالة في هذا التوقيت بحاجة لدراسة دقيقة بالورقة والقلم، ويجب ألا يكون القرار عشوائيًا، وإذا هناك القدرة لجلب مدرب آخر حينها يتم اتخاذ القرار".

ويواجه مينيز انتقادات كثيرة في تلك الفترة بسبب مستوى النصر، وذلك على الرغم من نجاحه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وكان النصر قد لعب ضد تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف دون رد.

النصر
يوسف خميس
دوري المحترفين
ابطال اسيا
مانو مينيز

التعليقات

محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 122
منذ 34 دقيقة
يجب ان تكون الاقاله في فترة توقف لكي يتمكن المدرب القادم من التعرف على الاعبين

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ممتاز
عندما يغيب المساء
اظن هذي رياضه
عندما يغيب المساء
الله يعين الناس على حالها
عندما يغيب المساء
يوووووووه القبعات المزركشه راحت وعقبتها صامده الرزق عند الله
نبيل
والله ان الناس ودها يرجع مهرجان الجنادرية

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