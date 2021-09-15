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نزع ولاية أسرة في تزويج ابنتهم لعقد قرانها على أجنبي

منذ 13 دقيقة
1303
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نزع ولاية أسرة في تزويج ابنتهم لعقد قرانها على أجنبي

عادل الحربي (صدى):
أثبتت محكمة الأحوال الشخصية، في إحدى محافظات المملكة، حالة عضل بسبب عدم تكافؤ النسب.

وقررت المحكمة نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم الأربعينية وعقد قرانها على مقيم أجنبي، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية.

واشترطت المحكمة على الابنة الراغبة في الزواج بلائحة اشتراطات زواج السعودية من أجنبي المنصوص عليه نظاما طبقا لصك الحكم الصادر في دعوى العضل، بحسب عكاظ.

وكانت المحكمة قد أثبتت الضرر الواقع على الفتاة التي تقدمت بدعوى أمام المحكمة أفادت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب.

المملكة
تكافؤ النسب
الاحوال الشخصية
دعوى عضل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53273
منذ 3 دقائق
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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