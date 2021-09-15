نزع ولاية أسرة في تزويج ابنتهم لعقد قرانها على أجنبي

عادل الحربي (صدى):
أثبتت محكمة الأحوال الشخصية، في إحدى محافظات المملكة، حالة عضل بسبب عدم تكافؤ النسب.
وقررت المحكمة نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم الأربعينية وعقد قرانها على مقيم أجنبي، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية.
واشترطت المحكمة على الابنة الراغبة في الزواج بلائحة اشتراطات زواج السعودية من أجنبي المنصوص عليه نظاما طبقا لصك الحكم الصادر في دعوى العضل، بحسب عكاظ.
وكانت المحكمة قد أثبتت الضرر الواقع على الفتاة التي تقدمت بدعوى أمام المحكمة أفادت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب.