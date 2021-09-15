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نجل الملكة إليزابيث يعترض على اتهامه باغتصاب قاصر

منذ 27 دقيقة
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نجل الملكة إليزابيث يعترض على اتهامه باغتصاب قاصر

لندن (صدى):
اعترض الأمير أندرو على السلطة القضائية لمحكمة في نيويورك، والتي تنظر شكوى تتهمه بالاعتداء جنسيا على فتاة أمريكية عندما كانت قاصر.

ويعتزم نجل الملكة إليزابيث الثانية الاعتراض على الطريقة التي تم بها إخطاره بهذه الشكوى في دارته.

وكانت الأمريكية فيرجينيا جوفري كشفت في الشكوى أنها ضحية بين عامي 2000 و2002، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.

ويُتهم الأمير أندرو، في الشكوى بالاعتداء الجنسي على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات.

اغتصاب
منوعات
بريطانيا
الملكة اليزابيث
الامير اندرو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53273
منذ 18 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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