نجل الملكة إليزابيث يعترض على اتهامه باغتصاب قاصر

لندن (صدى):
اعترض الأمير أندرو على السلطة القضائية لمحكمة في نيويورك، والتي تنظر شكوى تتهمه بالاعتداء جنسيا على فتاة أمريكية عندما كانت قاصر.
ويعتزم نجل الملكة إليزابيث الثانية الاعتراض على الطريقة التي تم بها إخطاره بهذه الشكوى في دارته.
وكانت الأمريكية فيرجينيا جوفري كشفت في الشكوى أنها ضحية بين عامي 2000 و2002، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويُتهم الأمير أندرو، في الشكوى بالاعتداء الجنسي على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات.