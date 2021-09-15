الكويت تحقق في هروب فتاة زعمت التحاقها بطالبان لتفجير نفسها في إسرائيل

خالد الظفيري (صدى):
تلقت الأجهزة الأمنية في الكويت، بلاغا من مقيم باكستاني أفاد بتلقيه رسالة من ابنته التي غادرت المنزل بجواز سفرها، زعمت فيها عزمها الالتحاق بحركة طالبان لتتمكن من تفجير نفسها بإسرائيل.
وسجل الأب بلاغ بتغيُب ابنته التي لا تتجاوز 15 عاما، والتي غادرت المنزل بعد أن سرقت جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة والدها.
وأكد والد الفتاة أنه وجد رسالة من ابنته أرسلتها له عبر الواتساب تفيد بأنها ستسافر الى أفغانستان وتنضم إلى حركة طالبان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل أو تفجير نفسها هناك.
وتم إحالة القضية إلى جهاز أمن الدولة نظراً لما جاء من معلومات في الرسالة التي أرسلتها لوالدها.