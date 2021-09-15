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الكويت تحقق في هروب فتاة زعمت التحاقها بطالبان لتفجير نفسها في إسرائيل

منذ ساعة
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الكويت تحقق في هروب فتاة زعمت التحاقها بطالبان لتفجير نفسها في إسرائيل

خالد الظفيري (صدى):
تلقت الأجهزة الأمنية في الكويت، بلاغا من مقيم باكستاني أفاد بتلقيه رسالة من ابنته التي غادرت المنزل بجواز سفرها، زعمت فيها عزمها الالتحاق بحركة طالبان لتتمكن من تفجير نفسها بإسرائيل.

وسجل الأب بلاغ بتغيُب ابنته التي لا تتجاوز 15 عاما، والتي غادرت المنزل بعد أن سرقت جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة والدها.

وأكد والد الفتاة أنه وجد رسالة من ابنته أرسلتها له عبر الواتساب تفيد بأنها ستسافر الى أفغانستان وتنضم إلى حركة طالبان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل أو تفجير نفسها هناك.

وتم إحالة القضية إلى جهاز أمن الدولة نظراً لما جاء من معلومات في الرسالة التي أرسلتها لوالدها.

الكويت
اسرائيل
افغانستان
طالبان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53273
منذ 25 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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