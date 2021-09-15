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نجاح أبا الخيل: المذيعات قديمًا نحتوا بالصخر ومذيعات اليوم جاتهم على الطبطاب

منذ ساعة
1490
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نجاح أبا الخيل: المذيعات قديمًا نحتوا بالصخر ومذيعات اليوم جاتهم على الطبطاب

عادل الحربي (صدى):
أكدت المخرجة والمذيعة، نجاح أبا الخيل، أن هناك تفاوتا كبيرا في فرص المذيعات في الوقت الحالي مقارنة بالسابق.

وقالت أبا الخيل خلال برنامج "وينك": "المذيعات في وقتنا نحتوا بالصخر، ما جاهم شيء سهل وإذا كانوا وصلوا لشيء فهو بفضل الله، ثم أظافرهم التي تكسرت من النحت في الحجر".

وتابعت: "أما مذيعات الوقت الحالي جاتهم على الطبطاب، ولازم يتعبون على انفسهم، انت جاتك فرصة من ذهب اتعبي على نفسك لا تستكبري على التعليم شوفي أخطاء الغير وتجاوزيها".

وأشارت إلى أهمية وجود أكاديميات لتدريب المذيعين والمذيعات، قائلة: " لو ما تدرب الإعلامي بيصير واجهة غير جيدة للبلد التي يمثلها".

وعن عدم تكريمها، قالت أبا الخيل إنها لم تحصل على تكريم يليق بمسيرتها الإذاعية التي دامت أكثر من 37 عامًا.

وأضافت: "هناك كثيرون لا يعرفون من هي نجاح أبا الخيل" مشيرة إلى أنها رفضت التكريم الجماعي مع زملائها الذين تقاعدوا من العمل، مبينة أن السبب يرجع إلى عدم شعورها بالتقدير، وأنها لا تستحق مثل ذلك، ولم تحصل على التقدير المناسب من الجهات المعنية.

المملكة
الاعلام
الاذاعة
نجاح أبا الخيل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53273
منذ 9 دقائق
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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