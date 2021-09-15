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انسحاب الاتحاد وخسارة الأهلي بـ 8 بين ماجد الفهمي ووليد الفراج
منذ 16 ساعة
3342
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التعليقات
ابوخالد
عدد التعليقات : 9
منذ 21 دقيقة
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه منهم الشباب لخاطر البلطان والتعاون وغيره
ابوخالد
عدد التعليقات : 9
منذ 21 دقيقة
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه منهم الشباب لخاطر البلطان والتعاون وغيره
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أحدث التعليقات
مشآعر إنسان ..
الله يصرف ويبعد عنا وعن المسلمين كل شر وسوء ومكروه وأذى إنا لله وانا اليه راجعون.. والله حرااام ما ذنب هذا الرجل الغافل الطيب...
واضح*** وصريح***
الله يكتب لهن الشفاء والعافية..
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
عدوان العدوان
نسوان الله يصلحهم يحسبون السواقه في يوم وليله
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