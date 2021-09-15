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وليد الفراج: تأهل مهم للنصر لكن غير مريح
منذ 11 ساعة
1388
4
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التعليقات
راي
عدد التعليقات : 1189
منذ 44 دقيقة
سلامات يا وليد اشوف صدرك منت زي امس ليه والا عيالك راسبين زي العاده كل فوز لذاك الفريق مع الاسف انك ماسك منبر اعلامي مستغل من قبلك لتدريس التعصب ,,,,,,,,,وتدعي البرائه وهي بريه منك,,,,,,,,,,,,
الفاتح
عدد التعليقات : 1189
منذ 39 دقيقة
خافو عليك من القهر تدخل العنايه المركزه هم يقدرونك التعصبيه,,,,,,,,,,,
راي
عدد التعليقات : 1189
منذ 39 دقيقة
سلامات يا وليد اشوف صدرك منت زي امس ليه والا عيالك راسبين زي العاده كل فوز لذاك الفريق مع الاسف انك ماسك منبر اعلامي مستغل من قبلك لتدريس التعصب ,,,,,,,,,وتدعي البرائه وهي بريه منك,,,,,,,,,,,,
الفاتح
عدد التعليقات : 1189
منذ 34 دقيقة
الحمدلله على العافيه ,سيمائهم في وجوههم من اثر التعصب والشاهد على ذالك شوفو وجه وليد والفرق بينه وبين وجهه امس .علامات البوس والنكد باينه هلى وجهه من اثر فوز ذاك الفريق
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النشمي
طيب
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الممثلات سعوديات اللي يحطون تاتو ؟
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أعوذ بالله العظيم من شر وخبث وسوء عمل كل شيطان وشيطانة أسال الله العظيم ان يحرق قلوبهم وانفسهم وارواحهم ويرينا في رموها عجائب عظمته
الفاتح
الحمدلله على العافيه ,سيمائهم في وجوههم من اثر التعصب والشاهد على ذالك شوفو وجه وليد والفرق بينه وبين وجهه امس .علامات البوس والنكد باينه...
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