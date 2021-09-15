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محمد العنزي : لو وصل النصر لنهائي اسيا فسأجلب المايكروفون
منذ 10 ساعات
2065
1
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التعليقات
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عدد التعليقات : 2908
منذ 55 دقيقة
ام توردها مواريد الرجاجيل
ولا استرح خل المراجل لاهلها
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
نعم صحيح كلمه حقوق الانسان بدول الغرب تستخدم ضد الدول العربيه والاسلاميه عند الرغبه والتهديد امريكا نفسها لايوجد لديها حقوق للانسان وبلد عنصري تفرق...
واضح*** وصريح***
حتى الفلقة كانوا يحشونها به، ههههههههههههههههههههههه إنه جيل الطيبين،لا يمكن التنبئ بما يفعلون..
واضح*** وصريح***
أسعدك الله كما أسعدتنا فالماضي من الزمان أيها الرجل(( أبو عبدالله)) جلاد الحراس..
واضح*** وصريح***
نعم هو القرنفل، أو المسمار،أو مايسمى بالعامية بالعويدي، له فوائد كثيرة،ولنا فيه مآرب أخرى..
واضح*** وصريح***
أنا وخوي على إبن عمي، وأنا وإبن عمي على الغريب..
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