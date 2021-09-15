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جامعة الأميرة نورة توفر وظائف لحملة البكالوريوس للعام 1443هـ

منذ ساعة
1489
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جامعة الأميرة نورة توفر وظائف لحملة البكالوريوس للعام 1443هـ

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن توفر وظائف بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ، للعمل بالجامعة على وظيفة "معيد".

وأوضحت أنه سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة، أو إذا كانت الهوية غير سارية الصلاحية.

- عدم إرفاق أي من المستندات المطلوب إرفاقها والمذكورة بالشروط.

- عدم انطباق شروط الوظيفة.

- عدم استكمال البيانات المسجلة وعدم اكتمال مراحل التقديم أو عدم صحتها.

- عند التقدم على أكثر من وظيفة وأكثر من كلية (التقدم على وظيفة واحد بكلية واحدة فقط).

- يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن يتحمل المتقدم مسؤولية - صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

- يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1443/03/05هـ، الموافق 2021/10/11م وينتهي بنهاية دوام بتاريخ 1443/04/04هـ، الموافق 2021/11/09م.

التقديم

جامعة الأميرة نورة
وظيفة معيد
فرص عمل
وظائف سعودية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53266
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

هههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههه تصوير ابيض واسود
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
عندما يغيب المساء
ليتها تجيب 10 نحن وش علينا منها
عندما يغيب المساء
الله المستعان
مسفر الغامدي
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