محسن الشهري يكشف عن مشاكله مع الفنانات بسبب "التاتو"

الرياض (صدى):
كشف الفنان والمشرف على مسلسل "عروس الرياض" محسن الشهري، عن المشاكل التي يواجهها مع بعض الممثلات الجدد بسب رسمهن للتاتو.
وقال الشهري: "أكثر مشاكلي كمشرف على بعض الأعمال مع الفنانات الجدد بسبب التاتو، لأنى أرفضه تماما، ناهيك بعض الرسومات اللى يحطونها ليس لها علاقه في نوع الشخصية ومقززة جدا وغالبا تلفت نظر المشاهد ويرفضها".
وتابع مستنكرا: "يعني أم وحاطة تاتو، ولا معلمة وحاطة تاتو، ولا طبيبه ولهذا رفضت قبول أكثرهن".
يذكر أنه تم الإعلان منذ فترة عن بدء تصوير مسلسل يحمل اسم "عروس الرياض"، كما أُعلن عن اسم بطلة العمل وهي إحدى شهيرات "سناب شات" وتُدعى شادن القحطاني.
وكان المشرف على العمل محسن الشهري أوضح أنّ "عروس الرياض" يختلف عن باقي الأعمال، قائلاً: "العمل لا يشبه غيره من الأعمال، وهناك مفاجآت".