فيديو..البطل طارق حامدي يكشف تفاصيل مكالمة ولي العهد له بعد حصد الفضية

عادل الحربي (صدى):
كشف لاعب الكاراتيه طارق حامدي، المتوَّج بميدالية فضية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو2020، عن تفاصيل المكالمة التي تلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، بعد خسارته النهائي أمام منافسه الإيراني.
وأوضح حامدي، أنه بعد خسارة النهائي كان معه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يواسيه، ثم أعطاه جواله وقال له "خذ معك ولي العهد".
ووصف حامدي مشاعره في تلك اللحظة قائلا: "أنا كنت في قمة حزني وقاعد أصيح كأني طفل، ومحروق من الداخل، حطيت الجوال على أذني وكانت لغبطة مشاعر، وأنا قاعد حزين ومقهور".
وأضاف: "قالي ولي العهد: "مساك الله بالخير يا بطل، ألف مبروك، وأنت تساهل، لا تصيح أرفع رأسك أنت شرفتنا، وأمسح دموعك، أنت ما خسرت".
يذكر أن البطل طارق حامدي، أعرب في وقت سابق عن افتخاره بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه، قائلا: "أنا راضٍ عن الأداء في المنافسة، لكن لست راضياً عن ما حدث في النهائي، وهذا قرار الحكم ولا أستطيع القول أكثر".
وكان الحكم التركي، قد طرد حامدي بسبب "اللعب العنيف"، وكانت النتيجة تشير إلى تقدمه على اللاعب الإيراني بنتيجة (4-1)، لتذهب الميدالية الذهبية لخصمه.
وحمل مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي مسفر الزهراني الحكم التركي مسؤولية إضاعة الميدالية الذهبية للبطل حامدي، والذي كان مسيطراً على مجريات النهائي الأولمبي.