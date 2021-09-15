نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..البطل طارق حامدي يكشف تفاصيل مكالمة ولي العهد له بعد حصد الفضية

منذ 7 ساعات
2509
1
فيديو..البطل طارق حامدي يكشف تفاصيل مكالمة ولي العهد له بعد حصد الفضية

عادل الحربي (صدى):
كشف لاعب الكاراتيه طارق حامدي، المتوَّج بميدالية فضية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو2020، عن تفاصيل المكالمة التي تلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، بعد خسارته النهائي أمام منافسه الإيراني.

وأوضح حامدي، أنه بعد خسارة النهائي كان معه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يواسيه، ثم أعطاه جواله وقال له "خذ معك ولي العهد".

ووصف حامدي مشاعره في تلك اللحظة قائلا: "أنا كنت في قمة حزني وقاعد أصيح كأني طفل، ومحروق من الداخل، حطيت الجوال على أذني وكانت لغبطة مشاعر، وأنا قاعد حزين ومقهور".

وأضاف: "قالي ولي العهد: "مساك الله بالخير يا بطل، ألف مبروك، وأنت تساهل، لا تصيح أرفع رأسك أنت شرفتنا، وأمسح دموعك، أنت ما خسرت".

يذكر أن البطل طارق حامدي، أعرب في وقت سابق عن افتخاره بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه، قائلا: "أنا راضٍ عن الأداء في المنافسة، لكن لست راضياً عن ما حدث في النهائي، وهذا قرار الحكم ولا أستطيع القول أكثر".

وكان الحكم التركي، قد طرد حامدي بسبب "اللعب العنيف"، وكانت النتيجة تشير إلى تقدمه على اللاعب الإيراني بنتيجة (4-1)، لتذهب الميدالية الذهبية لخصمه.

وحمل مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي مسفر الزهراني الحكم التركي مسؤولية إضاعة الميدالية الذهبية للبطل حامدي، والذي كان مسيطراً على مجريات النهائي الأولمبي.

المملكة
ولي العهد
طارق حامدي
الكاراتيه
الاولمبياد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17393
منذ 34 دقيقة
الله يعين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
نعم صحيح كلمه حقوق الانسان بدول الغرب تستخدم ضد الدول العربيه والاسلاميه عند الرغبه والتهديد امريكا نفسها لايوجد لديها حقوق للانسان وبلد عنصري تفرق...
واضح*** وصريح***
حتى الفلقة كانوا يحشونها به، ههههههههههههههههههههههه إنه جيل الطيبين،لا يمكن التنبئ بما يفعلون..
واضح*** وصريح***
أسعدك الله كما أسعدتنا فالماضي من الزمان أيها الرجل(( أبو عبدالله)) جلاد الحراس..
واضح*** وصريح***
نعم هو القرنفل، أو المسمار،أو مايسمى بالعامية بالعويدي، له فوائد كثيرة،ولنا فيه مآرب أخرى..
واضح*** وصريح***
أنا وخوي على إبن عمي، وأنا وإبن عمي على الغريب..

أخر الأخبار

تشكيل لجنة وزارية دائمة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة
تشكيل لجنة وزارية دائمة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة
منذ 31 دقيقة 1527
وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية
وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية
منذ 51 دقيقة 1737
المسند: غداً يدخل برج السنبلة
المسند: غداً يدخل برج السنبلة
منذ ساعة 1599
أحمد فهمي يعلق على صورة كلبته وهنا الزاهد: نساء في حياتي
أحمد فهمي يعلق على صورة كلبته وهنا الزاهد: نساء في حياتي
منذ ساعة 928
الصحة: إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح كورونا
الصحة: إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح كورونا
منذ ساعة 1583
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1714
"النمر" يوضح الأسباب العضوية لـ "تعكر المزاج"
"النمر" يوضح الأسباب العضوية لـ "تعكر المزاج"
منذ ساعة 1728
"الصحة" تخطط لتطبيق الطب الاتصالي عن بعد في 5 مناطق
"الصحة" تخطط لتطبيق الطب الاتصالي عن بعد في 5 مناطق
منذ ساعة 1711
امرأة تطعن والدها لعدم دعمه لها ضد طليقها
امرأة تطعن والدها لعدم دعمه لها ضد طليقها
منذ ساعتين 1434
فوائد عديدة للقرنفل منها تحسين جهاز المناعة
فوائد عديدة للقرنفل منها تحسين جهاز المناعة
منذ ساعتين 1871