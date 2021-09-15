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فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية

منذ 14 ساعة
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فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية

علي القحطاني (صدى):
حذر استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، من خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، وتأثيرها على المدى البعيد.

وأوضح الحبيب خلال برنامج "ياهلا"، أن إدمان الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية، يؤثر على الحياة الزوجية سلبيا.

وقال الحبيب: "الأفلام الإباحية تؤثر في الحياة الزوجية لأن الشاب تعود على الجنس الأحادي، وإدمانها يؤدي لضعف الشهوة مع شريكة الحياة".

وحول طريقة تعامل الأباء مع أبناءهم حال مشاهدتهم لتلك الأفلام، نصح الحبيب بالتعامل مع الابن ونهيه عن هذا الفعل بطريقة تدريجية، قائلا: "الابن الذي يمارس العادة السرية، على الأب أن يخبره بأنها تضره على مدى المستقبل من خلال الحوار المباشر الصريح، وإياك أن ترفض المراهق وتؤنبه احترم ذاته وانتقد فعله فقط".

طارق الحبيب
العادة السرية
الافلام الاباحية
الطب النفسي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 354
منذ 7 ساعات
عشان ربنا يعينه على تركها يحب مجاهدة النفس الإمارة بالسوء قال ربنا تعالى في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الأهم الاجتهاد بالتوبة قبل انقضاء عمر الإنسان .
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 5208
منذ 6 ساعات
كلامه درر
💔sad 4ever
💔sad 4ever عدد التعليقات : 7464
منذ ساعة
الزواج عفة وطهارة الله يرزقني حلاوته

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أحدث التعليقات

مشآعر إنسان ..
الله يصرف ويبعد عنا وعن المسلمين كل شر وسوء ومكروه وأذى إنا لله وانا اليه راجعون.. والله حرااام ما ذنب هذا الرجل الغافل الطيب...
واضح*** وصريح***
الله يكتب لهن الشفاء والعافية..
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
ابوخالد
للأسف الفراج مازال يستمتع بالاسقاط على الاهلي ويتجاهل ماله كما عليه.. حتى في نتايج الدوري فقط الاهلي معرض للنقد رغم أن ٧ أندية خلفه...
عدوان العدوان
نسوان الله يصلحهم يحسبون السواقه في يوم وليله

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