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آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه

منذ 22 ساعة
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آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه

الرياض (صدى):
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، على أهمية موسم الرياض بالنسبة للعاملين في مختلف الوظائف، وما يعود به من نفع على الجميع في مختلف المجالات.

وقال آل الشيخ: "اللي بيكون متواجد في الرياض وماراح يستفيد من الموسم، المشكلة فيه هو، الاستفادة أقصدها مادية وفي مجال عمله".

وتابع: "الموسم الأول استفاد الكثير، اللي استفاد المجتهد المثابر اللي يشغل عقله، اللي ينتظر الفرصة تجيه هذا ليس له مكان عندنا ابحث انت عن الفرصة".

واستكمل: "البيئة والأرضية جاهزة والناس متعطشة ودعم سيدي حفظه الله والدولة رعاها الله لا حدود له، الكورة في ملعبك وملعبها، ناس كثير حصلت خير في الموسم الاول من سواق الأوبر لاصحاب المطاعم، والمقاهي، والفود ترك، واصحاب العقار، والإيجار والمقاولين، وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق".

وختم آل الشيخ قوله: "الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الانسان وسعيه، الموسم فرصة كبيرة في الوظايف، وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، أتمنى تفهموا رسالتي زين والله يوفق الجميع".

وينطلق موسم الرياض قريباً، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دائمة و70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

فرص عمل
هيئة الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ

التعليقات

مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 139
منذ 16 ساعة
امين
عٌنِدِمَأّ يِّغٌيِّبِ أّلَمََّسأّء
عٌنِدِمَأّ يِّغٌيِّبِ أّلَمََّسأّء عدد التعليقات : 82961
منذ ساعة
أّلَلَهِ أّلَمََّستّعٌأّنِ
عٌنِدِمَأّ يِّغٌيِّبِ أّلَمََّسأّء
عٌنِدِمَأّ يِّغٌيِّبِ أّلَمََّسأّء عدد التعليقات : 82961
منذ ساعة
أّلَلَهِ أّلَمََّستّعٌأّنِ
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8543
منذ 41 دقيقة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
ابوبدر
يا اخي ايا يكن ولنفترض جدلا انه احدابناء المنطقة فهذي تصرفات فردية لا تعيب كل القبيلة او كل العائلة وتمثل صاحبها فقط. السؤال المهم...
سلطان الحربي
العذل اساس الملك الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سردار
ياكرهي لهالنعجه
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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