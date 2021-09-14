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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة القادمة 

منذ 16 ساعة
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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة القادمة 

الرياض (صدى):
وجه عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 1443هــ، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ، للحديث عن ما تعيشه المملكة من النعم المتوافرة وعلى رأسها نعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك في تعميم أصدره الوزير عبداللطيف آل الشيخ، اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع اليوم الوطني الـ"91" للمملكة، حيث تضمن التوجيه التأكيد على تذكير الناس بهذه النعمة التي تعيشها بلادنا المباركة ودعوتهم لشكرها والمحافظة عليها والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة، وأهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته.

وجاء توجيه عبداللطيف آل الشيخ للخطباء في إطار التأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة؛ للقيام بدورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

 

 

خطبة الجمعة
المساجد
الخطباء
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

التعليقات

الراشدي
الراشدي عدد التعليقات : 1
منذ 4 ساعات
جميل جداً. الوطن يستحق منا الكثير. ونحمد الله على نعمة الاسلام والامن والأمان. يارب لك الحمد والشكر. الله يحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظه ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53286
منذ 3 ساعات
طيب
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 209
منذ 54 دقيقة
عيد المواطن اليوم الوطني وأيام أعياد نعمة من العظيم سبحانه لي من غيرك ياوطن نعطي دروس للعالم بحب الوطن وكل عام نجدد بحب الوطن وكل عام والقيادة تعطي لنا أعياد وطن 🕋🇸🇦☝🙏
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17393
منذ 49 دقيقة
أثني على كلمات الراشدي

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
نعم صحيح كلمه حقوق الانسان بدول الغرب تستخدم ضد الدول العربيه والاسلاميه عند الرغبه والتهديد امريكا نفسها لايوجد لديها حقوق للانسان وبلد عنصري تفرق...
واضح*** وصريح***
حتى الفلقة كانوا يحشونها به، ههههههههههههههههههههههه إنه جيل الطيبين،لا يمكن التنبئ بما يفعلون..
واضح*** وصريح***
أسعدك الله كما أسعدتنا فالماضي من الزمان أيها الرجل(( أبو عبدالله)) جلاد الحراس..
واضح*** وصريح***
نعم هو القرنفل، أو المسمار،أو مايسمى بالعامية بالعويدي، له فوائد كثيرة،ولنا فيه مآرب أخرى..
واضح*** وصريح***
أنا وخوي على إبن عمي، وأنا وإبن عمي على الغريب..

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