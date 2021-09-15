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أول تعليق من تقنية جدة بشأن وفاة أحد متدربيها في حادث مروع على طريق الكلية

منذ يوم
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أول تعليق من تقنية جدة بشأن وفاة أحد متدربيها في حادث مروع على طريق الكلية

جدة (صدى):
قدمت الكلية التقنية بجدة العزاء والمواساة لأسرة وذوي المتدرب "نواف بن سعيد الأسمري"، الذي توفى في حادث أليم على طريق الكلية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادِث الذي توفي إثره المتدرب الأسمري، والذي وقع في منعطف الكلية التقنية في جدة على طريق جدة - مكة المكرمة.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم باسم "منعطف الكلية التقنية"، كشفوا خلاله عن وقوع حوادِث باستمرار في الطريق، مطالبين الجهة المختصة بإيجاد حل للمنعطف الخطير.

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جدة
مكة المكرمة
الكلية التقنية
حادث مروع
تقنية جدة
المتدرب

التعليقات

راعي نفسة
راعي نفسة عدد التعليقات : 919
منذ يوم
الله المستاعان الله يرحمة
سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 69
منذ يوم
الطريق مافي مشكلة . السرعة الجنونية هي السبب في معظم الحوادث المروية بالسعودية . وقلة الخبرة لدى السائقين ومخرجات مدرسة دلة والمرور هما وراء هذه الكوارث بسبب الاستهتار في منح رخص السير دون مقومات صحيحة ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134242
منذ يوم
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

.. يجب هدئة السرعه وعدم التهور ، تصل متأخر افضل من ان تصل جثةً هامده ..

.. اتمنى السلامة لي ولمن أحب ولكافة مستخدمي الطريق ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3875
منذ يوم
الله يرحمه.. اتفق معك اخ سعد مليون بالمئة. لو ما السرعة الجنونية ما كانت احتاجت السيارة لكل هذا الانقلابات المتتالية. العقل يقول اذا انت مقبل على منعطف فلازم وضروري انك تهدي السرعة لاقل سرعة خصوصا وان المنعطف حاد ما يبيلها كلام. الناس متعاطفة مع وفاته الله يرحمه وهذي سنة الحياة وحنا كلنا متعاطفين مع اي وفاة نتيجة حوادث ايا كانت بس لازم نوقف عند الاسباب لتجنب المزيد من الحوادث
رزق سعيدان على عليان
رزق سعيدان على عليان عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لاتصورون تكفوووووون
رزق سعيدان على عليان
رزق سعيدان على عليان عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لاتصورون تكفوووووون
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82961
منذ 22 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

والله كل ماشفت المقطع قلبي يوجعني
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1819
منذ 20 ساعة
الله يغفر له ويرحمه ويجبر قلوب محبيه
AH
AH عدد التعليقات : 1
منذ 58 دقيقة
اتمني من إخواننا العباقرة المحللين.أن يتركو تحليلاتهم ومبرراتهم وأن يترحمو ويدعون أن ألله يربط علي قلب أهله لأن الفلسفة في غير مكانها شامزه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
ابوبدر
يا اخي ايا يكن ولنفترض جدلا انه احدابناء المنطقة فهذي تصرفات فردية لا تعيب كل القبيلة او كل العائلة وتمثل صاحبها فقط. السؤال المهم...
سلطان الحربي
العذل اساس الملك الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سردار
ياكرهي لهالنعجه
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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