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القصاص لمقيم طعن آخر حتى الموت في جدة

منذ يوم
14881
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القصاص لمقيم طعن آخر حتى الموت في جدة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نصه : :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / أحمد صالح حسن عتيق - يمني الجنسية - على قتل / نبيل محمد عبدالله الحجري - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد صالح حسن عتيق اليوم الثلاثاء 7 / 2 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
جدة
القصاص
الداخلية
محافظة جدة
تنفيذ حكم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82965
منذ يوم
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عبدالهادي ..
عبدالهادي .. عدد التعليقات : 213
منذ يوم
شكرا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134276
منذ ساعة
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..

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أحدث التعليقات

العنف غير التربيه الفرق شاسع
خلو الرجال يربون حريمهم وبناتهم كل وحده لاتمردة على اهلها قلتو عنف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دلدلوووه ..
بلبل البحر
فطور؟ مبالغة!!
بلبل البحر
الحمد لله

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