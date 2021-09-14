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فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية

منذ 8 ساعات
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فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية

علي القحطاني (صدى):
حذر استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، من خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، وتأثيرها على المدى البعيد.

وأوضح الحبيب خلال برنامج "ياهلا"، أن إدمان الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية، يؤثر على الحياة الزوجية سلبيا.

وقال الحبيب: "الأفلام الإباحية تؤثر في الحياة الزوجية لأن الشاب تعود على الجنس الأحادي، وإدمانها يؤدي لضعف الشهوة مع شريكة الحياة".

وحول طريقة تعامل الأباء مع أبناءهم حال مشاهدتهم لتلك الأفلام، نصح الحبيب بالتعامل مع الابن ونهيه عن هذا الفعل بطريقة تدريجية، قائلا: "الابن الذي يمارس العادة السرية، على الأب أن يخبره بأنها تضره على مدى المستقبل من خلال الحوار المباشر الصريح، وإياك أن ترفض المراهق وتؤنبه احترم ذاته وانتقد فعله فقط".

طارق الحبيب
العادة السرية
الافلام الاباحية
الطب النفسي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 354
منذ ساعة
عشان ربنا يعينه على تركها يحب مجاهدة النفس الإمارة بالسوء قال ربنا تعالى في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الأهم الاجتهاد بالتوبة قبل انقضاء عمر الإنسان .
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 5208
منذ 34 دقيقة
كلامه درر

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
نعم صحيح كلمه حقوق الانسان بدول الغرب تستخدم ضد الدول العربيه والاسلاميه عند الرغبه والتهديد امريكا نفسها لايوجد لديها حقوق للانسان وبلد عنصري تفرق...
واضح*** وصريح***
حتى الفلقة كانوا يحشونها به، ههههههههههههههههههههههه إنه جيل الطيبين،لا يمكن التنبئ بما يفعلون..
واضح*** وصريح***
أسعدك الله كما أسعدتنا فالماضي من الزمان أيها الرجل(( أبو عبدالله)) جلاد الحراس..
واضح*** وصريح***
نعم هو القرنفل، أو المسمار،أو مايسمى بالعامية بالعويدي، له فوائد كثيرة،ولنا فيه مآرب أخرى..
واضح*** وصريح***
أنا وخوي على إبن عمي، وأنا وإبن عمي على الغريب..

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