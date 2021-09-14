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آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه

منذ 55 دقيقة
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آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه

الرياض (صدى):
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، على أهمية موسم الرياض بالنسبة للعاملين في مختلف الوظائف، وما يعود به من نفع على الجميع في مختلف المجالات.

وقال آل الشيخ: "اللي بيكون متواجد في الرياض وماراح يستفيد من الموسم، المشكلة فيه هو، الاستفادة أقصدها مادية وفي مجال عمله".

وتابع: "الموسم الأول استفاد الكثير، اللي استفاد المجتهد المثابر اللي يشغل عقله، اللي ينتظر الفرصة تجيه هذا ليس له مكان عندنا ابحث انت عن الفرصة".

واستكمل: "البيئة والأرضية جاهزة والناس متعطشة ودعم سيدي حفظه الله والدولة رعاها الله لا حدود له، الكورة في ملعبك وملعبها، ناس كثير حصلت خير في الموسم الاول من سواق الأوبر لاصحاب المطاعم، والمقاهي، والفود ترك، واصحاب العقار، والإيجار والمقاولين، وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق".

وختم آل الشيخ قوله: "الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الانسان وسعيه، الموسم فرصة كبيرة في الوظايف، وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، أتمنى تفهموا رسالتي زين والله يوفق الجميع".

وينطلق موسم الرياض قريباً، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دائمة و70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

فرص عمل
هيئة الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1519
منذ 26 دقيقة
نسآل الله العظيم ان يشل اعضائك..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم ويفرجها عليكم يا اخواننا الفلسطينيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مامع الفقر مرجله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. ... كأنه يقول له : مابقى الاانت يا هاالقطو المعفن لاز عند خشمي ...

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