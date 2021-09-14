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بالفيديو.. استشارية طب أسرة: دور المرأة في التطوع يزداد مع رؤية المملكة 2030

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. استشارية طب أسرة: دور المرأة في التطوع يزداد مع رؤية المملكة 2030

عادل الحربي (صدى):
أوضحت استشارية طب أسرة، لمياء عبدالمحسن البراهيم، دور المرأة المؤثر في القطاع الخير وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن دور المرأة التطوعي ليس بالأمر الجديد في المملكة، مشيرة إلى أن العديد من سيدات الأسرة الحاكمة، وكذلك السيدات من طبقات اجتماعية أخرى، ساهمن في العمل التطوعي، وذلك بحسب حديثها في قناة "الرسالة".

وأشارت إلى دور المرأة التطوعي تنوع ما بين الإشراف على الأعمال أو رئاسة الجمعيات، أو بالمشاركة المجتمعية بالتطوع أو التبرعات أو تقديم المساعدة للطبقات التي تحتاج لها.

وأكدت أن دور المرأة في التطوع سيزداد، مع تطبيق رؤية المملكة 2030 وما تسعى إليه من توفير مليون متطوع، فضلا عن تمكين المرأة في المجالات المختلفة.

المملكة
رؤية المملكة 2030
استشارية طب أسرة
دور المرأة
لمياء عبدالمحسن البراهيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134201
منذ 10 ساعات
يكون خير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17394
منذ 37 دقيقة
خير اللهم إجعله خير

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
نعم صحيح كلمه حقوق الانسان بدول الغرب تستخدم ضد الدول العربيه والاسلاميه عند الرغبه والتهديد امريكا نفسها لايوجد لديها حقوق للانسان وبلد عنصري تفرق...
واضح*** وصريح***
حتى الفلقة كانوا يحشونها به، ههههههههههههههههههههههه إنه جيل الطيبين،لا يمكن التنبئ بما يفعلون..
واضح*** وصريح***
أسعدك الله كما أسعدتنا فالماضي من الزمان أيها الرجل(( أبو عبدالله)) جلاد الحراس..
واضح*** وصريح***
نعم هو القرنفل، أو المسمار،أو مايسمى بالعامية بالعويدي، له فوائد كثيرة،ولنا فيه مآرب أخرى..
واضح*** وصريح***
أنا وخوي على إبن عمي، وأنا وإبن عمي على الغريب..

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