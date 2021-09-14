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محامي يحذر من أخطاء قد تعرض ملاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها (فيديو)

منذ 8 ساعات
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محامي يحذر من أخطاء قد تعرض ملاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي "نايف المرشدي" أخطاء قد تعرض ملاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها

ولفت إلى أن السماح لشخص بآخر بقيادة السيارة دون تفويض عبر أبشر قد يعرض مالك السيارة لعقوبات جراء مخالفات ارتكابها الشخص الذي قاد سيارته دون تفويض، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة "الرسالة".

ونصح ملاك السيارات بالمسارعة في نقل ملكيتها حال بيعها أو إتمام إجراءات التفويض عبر أبشر حال تمكين شخص آخر من استخدامها لتجنب معاقبته على مخالفات لم يرتكبها.

وأكد أن تغليظ العقوبات ساهم في تقليل المخالفات، مستشهدًا على صحة ذلك بأن عقوبة قطع الإشارة تصل إلى 3000 ريال أو الحبس، ما ساهم في تقليل مخالفات قطع الإشارة.

سيارات
محامي
أبشر
قطع الإشارة
المخالفات

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 109
منذ 7 ساعات
شوف شرق الرياض وبالذات النسيم قطع الاشارات بوميا ولاحسيب ولارقيب من دوريات المرور الاشارات اللي بها كميرات منضبطه اما الاشارات الاخرى لاحرج تقطع عيني عيمك من الشباب المتهور
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82955
منذ ساعة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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