نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"السعودية للكهرباء": تعامل غير المختصين مع القواطع "خطر"

منذ 13 ساعة
2325
1
"السعودية للكهرباء": تعامل غير المختصين مع القواطع "خطر"

الرياض (صدى):
حذرت الشركة السعودية للكهرباء، من تعامل غيرالمختصين مع العدادات والقواطع الكهربائية الموصلة بها، موضحة أن ذلك يعرضهم لخطر حقيقي.

وأشارت إلى أن عملية شد المرابط في العدادات التي ظهرت في المقطع، تخالف معايير السلامة، باستخدام أدوات غير مناسبة.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، ردا على مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما ورد في المقطع غير صحية ويفتقر إلى الدقة، حيث أن وجود الارتخاء في المرابط لا يؤثر في كمية أو قيمة الاستهلاك.

ودعت المشتركين الذين لديهم أي ملاحظات، إلى التواصل مع الشركة لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة وفق معايير السلامة وبأسرع وقت ممكن.

كما دعت "السعودية للكهرباء"، مشتركيها الكرام إلى عدم الاقتراب من العدادات وعدم فتحها والعبث بالكيابل والقواطع الموصلة بها أو محاولة إعادة الخدمة بأنفسهم؛ لأن ذلك يعرضهم لأخطار جسيمة، ولعقوبات وغرامات بموجب نظام حماية المرافق العامة.

 

الشركة السعودية للكهرباء
عقوبات
غرامات
العدادات
غير المختصين
القواطع الكهربائية

التعليقات

راعي نفسة
راعي نفسة عدد التعليقات : 918
منذ ساعة
وينكم عن حي عريض وماذا حصل في ال 20 مليار المخصصة للخدمات في ذالك الحي المنكوب اكثر من 40 سنة على المنح للان ما في اي خدمة تذكر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
dfs
الممثلات سعوديات اللي يحطون تاتو ؟
النشمي
غلط الزواج بالأجنبي المشاكل بعدين مو الحين غير ان الربحان هو وليس هي
مشاعر أنسان ..
أعوذ بالله العظيم من شر وخبث وسوء عمل كل شيطان وشيطانة أسال الله العظيم ان يحرق قلوبهم وانفسهم وارواحهم ويرينا في رموها عجائب عظمته
الفاتح
الحمدلله على العافيه ,سيمائهم في وجوههم من اثر التعصب والشاهد على ذالك شوفو وجه وليد والفرق بينه وبين وجهه امس .علامات البوس والنكد باينه...

أخر الأخبار

وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
منذ 32 ثانية 300
مراهق بينه وبين الموت لحظات
مراهق بينه وبين الموت لحظات
منذ 5 دقائق 356
بالفيديو.. "الاتصالات" تبدأ تطبيق قرار منع توصيل الطلبات الغذائية غير محكمة الإغلاق
بالفيديو.. "الاتصالات" تبدأ تطبيق قرار منع توصيل الطلبات الغذائية غير محكمة الإغلاق
منذ 25 دقيقة 1466
بالفيديو.. تأسيس متحف لأول مدرسة نظامية بالطائف
بالفيديو.. تأسيس متحف لأول مدرسة نظامية بالطائف
منذ 30 دقيقة 1563
عروس تهرب بالأموال والمجوهرات من حفل زفافها
عروس تهرب بالأموال والمجوهرات من حفل زفافها
منذ 35 دقيقة 678
بدء قرار انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس
بدء قرار انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس
منذ 41 دقيقة 1593
صورة لجيل على بساطتهم دائما مبتسمين
صورة لجيل على بساطتهم دائما مبتسمين
منذ 46 دقيقة 681
معلومات شائعة مضللة عن طرق إنقاص الوزن
معلومات شائعة مضللة عن طرق إنقاص الوزن
منذ 50 دقيقة 1562
البقاء للأقوى
البقاء للأقوى
منذ 55 دقيقة 503
طاح في شر اعماله
طاح في شر اعماله
منذ ساعة 510