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التعليم تعتمد الخطط الدراسية لذوي طيف التوّحد 

منذ ساعتين
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التعليم تعتمد الخطط الدراسية لذوي طيف التوّحد 

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة التعليم الخطط الدراسية للطلاب والطالبات ذوي اضطراب طيف التوّحد في نظام نور مع بداية العام الدراسي 1443هـ.

ومن جانبها، أوضحت وكيل الوزارة للبرامج التعليمية مها السليمان، أن وزارة التعليم تحرص على خدمة الطلاب والطالبات ذوي اضطراب طيف التوّحد، من خلال إعداد واعتماد الخطط الدراسية الجديدة لمواءمة المنظومة التعليمية مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكدت مها السليمان، على سعي الوزارة لتلبية الاحتياجات النفسية والتعليمية للطلبة، وتجويد العملية التعليمية في معاهد وبرامج التوّحد وتحسين مخرجاتها.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم تعمل مع الجهات ذات العلاقة كمركز أبحاث التوّحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي؛ لتطوير وتقديم أفضل الممارسات العالمية لأبنائنا طلاب اضطراب طيف التوّحد، موضحة أن الإدارة العامة للتربية الخاصة أتمت إعداد المهارات التعليمية الحديثة لجميع المراحل الدراسية، بما ينسجم مع خطط الوزارة لتطوير المناهج الدراسية.

 

الطلاب
الطالبات
وزارة التعليم
نظام نور
العام الدراسي
طيف التوحد
الخطط الدراسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134146
منذ 40 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

خوخه
ماتبلت الدجاج بالطريقه الصحيحه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعب ياالفاسد .. اسحلووه ياالنشاما ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب مين قال غير كذا ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
اظن لهن اخت مذيعه ، ولكني ناسي اسمها ، ياترى هي هذي ، منى ..؟

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